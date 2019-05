13. Mai 2019, 21:52 Uhr Unfall mit Folgen 15-jährige Radlerin angefahren und verletzt

Ganz so glimpflich wie gedacht ist ein Unfall, der sich am Freitag gegen 9.45 Uhr in Dachau ereignet hat, doch nicht ausgegangen. Laut Polizeibericht war eine 15-jährige Dachauerin mit ihrem Radl auf dem dortigen Radweg in der Mittermayerstraße unterwegs - entgegen der Fahrtrichtung. Ein Autofahrer, der nach links in eine Grundstückszufahrt einbog, übersah die aus der falschen Richtung kommende Radlerin und erfasste sie mit dem Wagen. Durch den Anprall stürzte sie. Beide Beteiligten unterhielten sich kurz miteinander. Nachdem beide festgestellt hatten, dass kein Sachschaden entstanden war und auch die Radlerin glaubte, mit dem Schrecken davongekommen zu sein, fuhren beide weiter, ohne Personalien auszutauschen. Zu Hause angekommen verspürte die Radlerin jedoch Schmerzen und suchte einen Arzt sowie die hiesige Polizeidienststelle auf. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Dachau unter der Nummer 08131/561-0 zu melden.