23. Mai 2019, 22:01 Uhr Unfall Lastwagen touchiert Auto

Eine Geschwindigkeitskontrolle ist dem Fahrer eines Lastwagens am frühen Mittwochabend in doppelter Hinsicht zum Verhängnis geworden. Polizeiangaben zufolge touchierte der Lenker des Lkw gegen 18.40 Uhr in der Josef-Scheidl-Straße in Dachau-Süd zunächst mit seinem Gefährt den Wagen einer 45-jährigen Frau - und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei hatte die Dachauerin rechtzeitig bemerkt, dass ihr ein größerer Lastwagen entgegenkommt und die Fahrbahn durch geparkte Autos verengt ist. Deshalb fuhr sie ganz nach rechts und hielt ihr Fahrzeug an. Im Vorbeifahren touchierte der Lkw trotzdem den hinteren linken Kotflügel des wartenden Wagens. Der Mann am Steuer des Lasters setzte seine Fahrt fort, als sei nichts gewesen.

Die Beschreibung, welche die Geschädigte zum Lkw und seinem Fahrer abgeben konnte, war laut Polizeibericht etwas dürftig. "Aufgrund dieser Angaben wären weitere Ermittlungen sehr schwierig gewesen", erklärte Polizeisprecher Stefan Reichenbächer. Da kurz vor der Unfallstelle aber eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage aufgebaut war, sichteten die Ermittler die entsprechenden Bilder. Und tatsächlich fanden sie eine Aufnahme des Lkw mitsamt seinem Fahrer, der zu schnell unterwegs gewesen ist. Anhand des Kennzeichens und des Fahrerbilds konnte die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher schnell ausfindig machen. Den Sachschaden am Auto der Frau schätzen die Ermittler auf 2000 Euro.