24. April 2019, 22:03 Uhr Unfall 80-Jähriger fährt 79-Jährige mit Auto an

Eine 79-jährige Dachauerin hat sich am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Die Frau wollte gegen 9.50 Uhr mit dem Fahrrad die Alte Römerstraße überqueren, wurde dabei aber von einem abbiegenden 80-jährigen Autofahrer aus Dachau übersehen. Laut Polizei zeigte die Ampel Grünlicht. Es kam zur Kollision und die Frau stürzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Dachau gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.