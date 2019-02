19. Februar 2019, 22:07 Uhr Unfall 39-jähriger Autofahrer bei Crash schwer verletzt

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Weichs ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18.30 Uhr auf der B13 in Haimhausen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem VW T6 in Richtung Fahrenzhausen. Bei der Einmündung zur Hauptstraße ordnete er sich auf der Linksabbiegespur ein und wartete, da ein Fahrzeug entgegen kam. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam ein 31-Jähriger mit seinem VW Caddy auf die Linksabbiegespur und kollidierte dort frontal mit dem wartenden Pkw. Ein Rettungshubschrauber musste den schwer verletzten Weichser ins Klinikum Murnau fliegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die zwei Beifahrer im Fahrzeug des 31-Jährigen, ein 27-Jähriger und 56-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren zudem die Feuerwehr Haimhausen und die Straßenmeisterei zur Reinigung der B 13 eingesetzt. Die Fahrbahn war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.