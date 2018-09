2. September 2018, 22:19 Uhr Unfall 78-Jährige rauscht mit Auto in Bach

Eine 78-Jährige aus Petersdorf ist am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2074 mit ihrem Nissan von der Fahrbahn abgekommen und in einen Bach gerauscht. Wie die Polizei berichtet, verletzte sich die Autofahrerin dabei leicht. Die 78-Jährige war von Kleinberghofen in Richtung Unterzeitlbach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam sie wohl aufgrund der regennassen Straße mit ihrem Nissan ins Schleudern, fuhr anschließend eine Böschung hinunter und stoppte in einem Bach. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Nissan. Die Staatsstraße musste kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro.