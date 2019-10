75-Jährige stürzt und verletzt sich am Kopf

Unfall in Vierkirchen

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Pedelec in Vierkirchen gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Dachauer Polizei zufolge fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor um 14.50 Uhr auf der Indersdorfer Straße in Richtung Pasenbach. Kurz vor der Bahnunterführung kam sie aus noch nicht bekannten Gründen zu Sturz. Die 75-jährige Indersdorferin erlitt schwere Kopfverletzungen, obwohl sie einen Fahrradhelm trug. Sie wurde ins Klinikum Schwabing gebracht. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden etwa 100 Euro.