Unfall in Sulzemoos

Ein Anhänger hat sich am Samstag um 11.30 Uhr auf der Staatsstraße 2054 nach Sulzemoos selbständig gemacht. Der Fahrer des Pkws, ein 53-jähriger Sulzemooser, kam gerade von Einsbach, als sich die abnehmbare Anhängekupplung löste und der Anhänger mit der Deichsel voran auf die Gegenfahrbahn schoß. Ein 56 Jahre alter Oberpfälzer, der mit seinem Pkw auf der Gegenfahrbahn fuhr, konnte der Polizei zufolge nicht mehr ausweichen. Die Deichsel des Anhängers bohrte sich frontal in den Motorraum. Es wurden beide Airbags ausgelöst, wodurch der Oberpfälzer sich leicht verletzte. Am beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 17 000 Euro.