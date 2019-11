Zwei Verletzte und Sachschaden von 30 000 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Schönbrunn ereignet hat. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, holte ein alkoholisierter Autofahrer beim Rechtsabbiegen mit seinem Wagen zu weit aus und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Gegen 16.45 Uhr lenkte der 60-Jährige sein Auto von der Viktoria-von-Butler-Straße nach rechts in die Kreisstraße 3, geriet dabei auf die Gegenspur und kollidierte mit einem Richtung Ziegelberg fahrenden Wagen. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Die 68-jährige Fahrerin aus Dachau und der Unfallverursacher aus Haimhausen erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Schönbrunn zur Verkehrsregelung eingesetzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 60-jährigen Haimhauser einen Wert von einem Promille, er musste sich danach einer Blutentnahme unterziehen.