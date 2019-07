19. Juli 2019, 22:33 Uhr Unfall in Petershausen Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Freisinger Straße in Petershausen sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste gegen 20.30 Uhr an der Einmündung in die Münchner Straße eine 40-jährige Münchnerin ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Eine 25-jährige Jetzendorferin erkannte den Bremsvorgang zu spät. Sie fuhr mit ihrem Auto frontal auf das Heck des stehenden Wagens auf. Die Münchnerin und ihr Beifahrer wurden dabei verletzt.