26. Juli 2019, 22:23 Uhr Unfall in Odelzhausen Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet hat, ist es am Donnerstagnachmittag in Odelzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dem Polizeibericht zufolge bog der 24-Jährige gegen 13 Uhr mit seinem Wagen ungebremst von der Lerchenstraße in die vorfahrtsberechtigte Dietenhausener Straße ein. Der Mann aus Pfaffenhofen an der Glonn kollidierte mit seinem Wagen mit einem Richtung Dietenhausen fahrenden Pkw. Die 58-jährige Odelzhausenerin am Steuer und der Unfallverursacher aus Pfaffenhofen erlitten bei dem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge schwere Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 32 000 Euro. Die Feuerwehr Odelzhausen war zur Sicherung und Säuberung der Unfallstelle eingesetzt.