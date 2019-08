Unaufmerksamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Markt Indersdorf ereignet hat. Ein 34-jähriger Indersdorfer war gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Dachauer Straße unterwegs. Vor ihm stand der Wagen eines 58-jährigen Autofahrers aus Hilgertshausen, der nach links in die Dorfstraße abbiegen wollte. Der 34-Jährige bemerkte das Auto zu spät und fuhr frontal auf den Wagen auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in der Höhe von 6000 Euro.