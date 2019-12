Ein 27-Jähriger hat mit seinem Lastwagen am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Karlsfeld am Feldmochinger Weg eine 83-jährige Fußgängerin erfasst. Wie die Dachauer Polizei berichtet, wollte der 27-Jährige den LKW rückwärts aus einem Grundstück herausrangieren. Dabei übersah er offensichtlich die 83-Jährige, die genau in diesem Moment hinter dem LKW vorbei ging. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte mussten sie ins Klinikum Dachau bringen. Sachschaden entstand nicht.