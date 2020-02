Eine Frau aus Röhrmoos ist am Samstag bei einem Unfall in Haimhausen verletzt worden, nachdem ihr ein Münchner die Vorfahrt genommen hatte. Der 76-Jährige war gegen 12.35 Uhr mit seinem Pkw vom Lichtweg in Richtung B 13 unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Bundesstraße übersah er die 54-Jährige, die Richtung Norden fuhr. Die beiden Pkw prallten zusammen, wobei die Röhrmooserin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro.