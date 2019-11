Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer, die bei einem Verkehrsunfall in Haimhausen unverletzt blieben. Nach Mitteilung der Polizei bog ein 54-jähriger Vierkirchner am Montag gegen 16.40 Uhr mit seinem Wagen von der Bundesstraße 13 nach links in die Staatsstraße 2339 Richtung Haimhausen ab. Er übersah dabei das in Richtung München fahrende Auto eines Unterschleißheimers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 12 000 Euro. An der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Haimhausen wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.