Vier leicht verletzte Personen und 30 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch auf der Münchner Straße in Dachau ereignet hat. Ein 25-jähriger Münchner wollte mit seinem Pkw auf der Münchner Straße nach links in den Wettersteinring abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, in dem ein 39-jähriger Indersdorfer am Steuer saß. Das Auto des Münchners prallte gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Wagens. Die vier Insassen in diesem Pkw und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in eine Münchner Klinik. An den Autos entstand ein Totalschaden von insgesamt 30 000 Euro.