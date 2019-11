Der Fahrer eines Motorrollers hat sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Schleißheimer Straße in Dachau schwere Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge erfasste ein 57-jähriger Autofahrer aus Dachau beim Abbiegen nach links in die Jahnstraße mit seinem Wagen den 45-jährigen Rollerfahrer, der ihm auf der Schleißheimer Straße entgegenkam. Der Mann auf dem Zweirad erlitt bei dem Zusammenstoß mit dem Auto schwere Verletzungen. Wie die Polizeiinspektion Dachau weiter mitteilt, wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Es soll die näheren Umstände des Verkehrsunfalls klären.