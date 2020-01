Eine Dachauerin ist am Montagabend in der Altstadt von ihrem Pedelec gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge war die 56-Jährige mit ihrem Elektrofahrrad auf der Konrad-Adenauer-Straße bergab in Richtung Ludwig-Thoma-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Thoma-Straße wollte sie nach rechts abbiegen, kam jedoch beim Übergang vom Kopfsteinpflaster auf die Teerdecke zu Sturz. Der Rettungsdienst brachte die schwer Verletzte ins Klinikum Fürstenfeldbruck.