26. Juli 2019, 22:24 Uhr Unfall in Biberbach Polizei sucht Unfallflüchtigen

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in Biberbach (Gemeinde Röhrmoos) ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr war ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Verbindungsstraße von Riedenzhofen in Richtung Biberbach unterwegs. Kurz nach dem Waldstück überholte ihn ein brauner SUV. Dessen Fahrer scherte dabei zu knapp vor dem Jugendlichen wieder ein. Der Junge musste deshalb nach rechts ausweichen und kam dabei zu Sturz. Ohne sich um das Wohl des 14-Jährigen zu kümmern, fuhr der Lenker des braunen SUV in Richtung Biberbach davon. Der junge Biberbacher erlitt bei dem Sturz mehrere Prellungen und Schürfwunden. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 08131/56 10 um Hinweise auf das Fluchtfahrzeug.