Unfall in Bergkirchen

81-Jähriger will unerlaubt auf B 471 wenden - zwei Menschen verletzt

Ein 81-jähriger Kleintransporterfahrer hat am Montagnachmittag durch ein riskantes Wendemanöver auf der B 471 bei Feldgeding einen Verkehrsunfall verursacht. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Wie die Dachauer Polizeiinspektion berichtet, war der 81-Jährige mit seinem Sprinter gegen 16.45 Uhr auf der B 471 in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Auf Höhe der Bundesstraßeneinfahrt Günding wendete der Mann aus Ehekirchen sein Fahrzeug, "obwohl das Wenden auf Kraftfahrstraßen verboten ist", heißt es im polizeilichen Pressebericht. Gleichzeitig fuhr ein 32-Jähriger aus Neufahrn (Landkreis Freising) ebenfalls mit einem Kleintransporter in Richtung Oberschleißheim. Er versuchte noch vergeblich, durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem anderen Sprinter zu verhindern. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Sowohl der 81-Jährige als auch der 32-Jährige erlitten nach bisherigen Ermittlungen der Dachauer Polizei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 81-Jährigen ins Klinikum Dachau. Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus Pasing. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.

An der Unfallstelle waren Feuerwehren aus Feldgeding und Dachau sowie das Technische Hilfswerk zur Verkehrsregelung und Säuberung eingesetzt. Wegen der Aufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße bei Feldgeding am Montagnachmittag in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt.