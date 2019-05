20. Mai 2019, 21:47 Uhr Unfall Hoher Schaden bei Kollision mit Oldtimer

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Ampermoching entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-jähriger Autofahrer gegen 10.25 Uhr von der Haimhauser Straße nach links in die Dachauer Straße eingebogen, missachtete aber die Vorfahrt eines Porsche-Oldtimers, dessen 47-jähriger Fahrer aus Richtung Lotzbach kommend links in die Haimhausener Straße einbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro entstand. Der Porsche des Haimhauser Besitzers musste mit gebrochener Achse abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.