Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Sulzemooserlitten. Laut Polizei bog die 68-Jährige gegen 9.50 Uhr von der Staatsstraße 2054 nach links in die Autobahnzufahrt Richtung München abgebogen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Lastwagen, der in Richtung Sulzemoos fuhr. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge prallten frontal ineinander, der Wagen der Frau wurde in den Graben geschleudert. Mit leichten Verletzungen musste sie ins Klinikum Fürstenfeldbruck gebracht werden, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.