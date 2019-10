Eine 45-jährige Petershausenerin fuhr am Donnerstagmittag mit ihrem Pkw auf der Marbacher Straße von Mittermarbach kommend in Richtung Petershausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Anprall wurde die Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Petershausen aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde sie mit dem Helikopter in eine Münchner Klinik gebracht. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 10 000 Euro.