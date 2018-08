17. August 2018, 21:54 Uhr Unfall Fahrerflucht auf der Kreisstraße

Eine Jugendliche wird verletzt. Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße DAH 3 ereignet hat. Etwa um 14.10 Uhr war dort eine Frau in einem schwarzen Mini Cooper unterwegs. Sie fuhr vom Kreisverkehr in Lotzbach kommend Richtung Röhrmoos. In einer lang gezogenen, übersichtlichen Rechtskurve kam die Fahrerin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn. Eine 49-Jährige aus Röhrmoos, die entgegen kam, musste eine Vollbremsung machen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hinter dem Auto der 49-Jährigen folgte eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad. Sie konnte nicht schnell genug bremsen, fuhr auf das Auto auf und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Fahrerin des Mini Cooper fuhr weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Frau soll langes, blondes Haar haben. Weiteres ist der Polizei nicht bekannt. Hinweise an die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/56 10.