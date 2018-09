11. September 2018, 21:53 Uhr Unfall Fahrer flieht nach Zusammenstoß mit Radl

Zwei Zeugen vereitelten am Dienstagmorgen eine Unfallflucht in Dachau. Bei dem Unfall wurde eine 23 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt. Die junge Frau war gegen halb neun auf der Goethestraße unterwegs und bog nach links in die Augustenfelder Straße ein. Dabei schnitt sie die Kurve und kollidierte mit einem Auto, dessen Fahrer von der Augustenfelder in die Goethestraße einbiegen wollte. Die Frau stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Dachauer Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sprach noch mit zwei Männern, die den Unfall beobachtet hatten und erklärte, er müsse zur Einschulung seines Kindes. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er davon. Die Zeugen hatten jedoch den Wagen des Fahrers fotografiert, sodass die Polizei den 46-Jährigen ausfindig machen konnte.