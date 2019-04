3. April 2019, 22:14 Uhr Unfall beim Abbiegen 51-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Karlsfeld ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr in der Münchner Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-jähriger Karlsfelder mit seinem Golf vom Eichendorfring nach rechts auf die Münchner Straße abbiegen. Dabei übersah er den 51-Jährigen, der mit seinem Fahrrad von rechts kam und verbotenerweise den linken Radweg in Richtung Dachau benutzte. Es kam zur Kollision. Der 51-Jährige stürzte, Rettungskräfte mussten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus bringen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1600 Euro.