14. April 2019, 21:55 Uhr Unfall Autofahrerin kracht auf Vordermann

Ein kurzer unaufmerksamer Moment ist einem 36-jährigen Mann aus Altomünster zum Verhängnis geworden: Er ist nun leicht verletzt. Laut Polizei fuhr der Altomünsterer am Freitag gegen 17 Uhr auf der Sudetenlandstraße. An einem Fußgängerüberweg bremste er, um einen Fußgänger überqueren zu lassen. Die hinter ihm fahrende 25-jährige Dachauerin bemerkte jedoch zu spät, dass der 36-Jährige anhielt und krachte in seinen Wagen. Während der Altomünsterer leicht verletzt wurde, entstand an den beiden Autos ein Schaden von rund 7000 Euro.