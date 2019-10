Am Donnerstagmittag fuhr eine 27-jährige Augsburgerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße 17 von Indersdorf kommend in Richtung Hirschbach. Dabei geriet sie mit den rechten Rädern auf das angrenzende Bankett, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in den angrenzenden Acker. Dort überschlug sich ihr Pkw zweimal, kam aber wieder auf den Rädern zum Stillstand. Die Augsburgerin wurde dabei verletzt und durch die Rettung zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro.