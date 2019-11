Drei Männer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog gegen zwölf Uhr, ein 68-jähriger Autofahrer von der Daimlerstraße nach links in die Sudetenlandstraße ein, obwohl an dieser Einmündung nur das Rechtsabbiegen erlaubt ist. Der Mann aus Olching missachtete alle vorhandenen Verkehrszeichen und stieß deshalb mit einer auf der Linksabbiegespur in Richtung Alte Römerstraße fahrenden Straßenkehrmaschine zusammen. Der Fahrer des Reinigungsgeräts, ein 31-jähriger Dachauer, sein 47-jähriger Mitfahrer und der Unfallverursacher mussten leicht verletzt ins Klinikum Dachau verbracht werden. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro.