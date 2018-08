28. August 2018, 21:54 Uhr Unfall Auto erfasst Radler

Wohl etwas zu eilig hatte es offenbar ein 24-jähriger Autofahrer aus Altomünster. Das Nachsehen hatte am Montag gegen 14.30 Uhr ein Radfahrer aus Gröbenzell. Der 36-Jährige hat nun die schmerzende Blessuren. Der Unfall ereignete sich in Bergkirchen. Der Altomünsterer laut Polizei auf der Straße Am Kurfürstenweg Richtung Münchner Straße. An der Kreuzung hätte er anhalten müssen. Doch der 24-Jährige ignorierte das Stopp-Schild und fuhr einfach in die Kreuzung. Dabei übersah er den Radler und erfasste ihn mit seinem Auto. Der 36-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.