2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Unfall Auto erfasst Frau auf Zebrastreifen

Eine Fußgängerin wurde am Freitagabend von einem Auto erfasst und musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 26-Jährige aus Dachau wollte laut Polizei gegen 18.30 Uhr einen Zebrastreifen auf der Mittermayerstraße überqueren, wurde aufgrund der schlechten Sicht jedoch von einem 78-jährigen Autofahrer übersehen. Der Mann aus Pfaffenhofen an der Ilm war mit rund 30 bis 40 Stundenkilometern in Richtung Hebertshausen unterwegs. Die Frau wurde wegen des heftigen Aufpralls etwa zwei Meter in die Luft geschleudert. Über den Gesundheitszustand der Dachauerin lagen am Sonntag keine neuen Informationen vor.