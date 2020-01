Am Freitagmorgen fuhr ein 64-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 60-jährigen Ehefrau aus dem Kreis Siegburg die A 8 in Richtung München. Gegen 10 Uhr geriet der vermutlich auf dem linken Fahrstreifen fahrende Fahrer zwischen der Anschlussstelle Sulzemoos und dem Parkplatz Fuchsberg nach rechts und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw mit Anhänger aus Ungarn zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Ehepaares nach rechts geschleudert, wobei er sich in der angrenzenden Grünfläche überschlug und kam dort wieder auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber wurde aber nicht benötigt. Der ungarische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Auto des Ehepaares entstand ein Totalschaden. Das Führerhaus des Lkw wurde linksseitig beschädigt, wobei ein Gesamtschaden von circa 10 000 Euro entstand. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, konnte der Lkw-Fahrer seine Fahrt selbst fortsetzen. Nachdem bislang unterschiedliche Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang vorliegen und sich lediglich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet hat, werden etwaige weitere Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, Telefon 089/89 1180 in Verbindung zu setzen.