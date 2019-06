27. Juni 2019, 22:03 Uhr Unfall 79-Jähriger prallt mit Motorrad in einen Pkw

In den Morgenstunden des Donnerstags hat ein Motorradfahrer in Günding in der Gemeinde Bergkirchen einen Pkw übersehen: Der 79 Jahre alte Lenker eines Leichtkraftrades wollte der Polizei zufolge von der Kanalstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Brucker Straße abbiegen. Der Karlsfelder übersah dabei einen von rechts kommenden Renault. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 79-Jährige leichte Verletzungen, die 54-jährige Autofahrerin aus Günding blieb unverletzt. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber hob ohne Passagier wieder ab, der Verletzte wurde ins Amperklinikum nach Dachau gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.