5. April 2019, 21:42 Uhr Unfällen vorbeugen Senioren-Tüv

Laut Statistik gelten Menschen von 65 Jahren an am Steuer als Risikogruppe. Im Fahrtraining der Verkehrswacht testen ältere Autofahrer ihr Können. Die Lehrer empfehlen manchem Teilnehmer, den Schein abzugeben

Von Andreas Förster, Dachau

Maria Mair, 84, hatte vor einiger Zeit einen Schlaganfall. Jetzt sitzt sie am Steuer und umkurvt mit dem Auto auf dem Gelände am John-F.-Kennedy-Platz ein paar Hütchen. Mal muss sie vorwärts fahren, mal rückwärts. Anschließend soll sie Stangen mit dem Auto sanft berühren. Fahrlehrer Richard Nürnberger will sehen, ob sie den Bremsvorgang richtig abschätzt. Er testet die Seniorin auf Fahrgefühl und Reaktion. Beim Bremstraining erklärt er ihr ein Dutzendmal, wie sie eine Vollbremsung machen muss, um das ABS-System ihres Kleinwagens kennenzulernen und ein Gefühl für die Reaktion in einer Gefahrensituation zu bekommen. Nürnberger hat bis hierhin den Eindruck, dass die 84-Jährige nicht mehr zu 100 Prozent fahrtauglich ist. Ihr Sohn, gibt sie zu, hat Angst um sie. "Er hat mich in Unterzucker erlebt", sagt die Diabetikerin.

Auf dem Übungsplatz der Bereitschaftspolizei können Senioren kostenlos das Fahrtraining absolvieren. Die Aktion heißt "Fit im Auto". Gute vier Stunden dauert ein Kurs, jeder fährt mit dem eigenen Fahrzeug. Bis zu zwölf Personen können teilnehmen. Doch diese Zahl wird selten erreicht. "Wahrscheinlich wissen viele noch nichts davon", bedauert Nürnberger. Er ist Seniorenbeauftragter der Kreisverkehrswacht Dachau. Er ist einer der ehrenamtlichen Fahrlehrer, die für die Verkehrswacht das Fahrtraining leiten. "Fit im Auto" gibt es seit Herbst 2017. Das Projekt wird vom Arbeitskreis "Sicher unterwegs" der Verkehrswacht Bayern und der Sparkassenstiftung Dachau unterstützt. Andere Verbände bieten den Kurs auch an, die meisten gegen eine Gebühr zwischen 25 und 40 Euro.

Fit im Auto: Auf dem Übungsplatz der Bereitschaftspolizei absolvieren Senioren ein kostenloses Fahrtraining. (Foto: Niels P. Joergensen)

Senioren gelten im Straßenverkehr als Risikogruppe, weil bei fast allen irgendwann das Seh- und Hörvermögen nachlässt. Die Verkehrsunfallstatistik spricht für sich. Unfälle mit Personenschaden und Beteiligung von Senioren nahmen 2018 bayernweit um 5,5 Prozent auf 12 716 zu. 152 Unfälle endeten tödlich und waren gleichzeitig von den Senioren verursacht worden. Das bedeutet einen Anstieg um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Dachau gab es bei 70 Prozent der Unfälle, die von Menschen ab einem Alter von 65 Jahren verursacht wurden, Verletzte zu beklagen. "Deshalb ist es wichtig, dass Senioren ihr Können hinter dem Steuer testen und gemeinsam mit Experten hinterfragen", sagt Nürnberger. Das Gelände am John-F.-Kennedy-Platz war jahrelang sein Arbeitsplatz, der Dachauer war Fahrlehrer bei der Polizei. Jetzt ist er im Ruhestand. Eigentlich.

Bevor die Motoren starten, müssen die Teilnehmer erst einmal in einem Seminarraum - wie bei der theoretischen Führerscheinprüfung - eine kniffelige Verkehrssituation lösen. Zum Beispiel ein Bild mit einem Kreisverkehr und einer eigenen Fahrradspur und mit mehreren Multiple-Choice-Antworten. Außerdem reden die Teilnehmer über Probleme, mit denen Senioren oft zu kämpfen haben. Zum Beispiel: Was tun, wenn in der abgelegenen Gemeinde die öffentlichen Verkehrsmittel zu selten fahren oder zu weit weg sind, um problemlos aufs Auto verzichten zu können? Da hat Fahrlehrer Klaus Rauchenecker, der den Theorieteil leitet, zunächst auch keine Antwort. Herta Korn, die schon im vergangenen Jahr an einem Kurs teilgenommen hat und jetzt ihren Mann Leopold begleitet, wirft in die Runde, man könne doch, wenn man das Auto verkaufe, den Erlös fürs Taxi verwenden. Zumal zusätzliches Geld übrig bleibe, das vorher für Benzin, Versicherung, Tüv und Werkstatt aufgewendet werden musste. Rauchenecker gefällt die Idee, auch die anderen Teilnehmer nicken. Trotzdem möchte keiner so recht freiwillig aufs Autofahren ganz verzichten.

Trainer Klaus Michna testet Fahrgefühl und Reaktion der älteren Autofahrer und gibt ihnen wertvolle Tipps. (Foto: Niels P. Joergensen)

Auch Leopold Korn nicht. Der ehemalige Arzt aus Schwabhausen wird 80 und hat Alzheimer im Anfangsstadium. Seine Frau fährt immer an seiner Seite, große Fahrten machen sie schon lange nicht mehr, bei kleineren Strecken wechseln sie sich ab, erzählt sie. Nach dem Fahrtraining wird der Experte Leopold Korn empfehlen, das Auto künftig lieber stehen zu lassen. "Wir können niemandem den Führerschein abnehmen", betont er, "sondern nur unsere fachlich begründete Einschätzung abgeben, ob jemand noch sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann." Man appelliere an die Vernunft. Fakt ist: Wenn alle Stricke reißen und ein Fahrer mehrmals als Gefahr im Straßenverkehr auffällig wird, kann das Landratsamt den Führerschein einziehen.

Doch soweit soll es nicht kommen. Die 84-jährige Maria Mair ist die älteste Teilnehmerin an diesem Tag. Nach dem Training auf dem Übungsgelände fährt sie 30 Minuten mit Nürnberger durch Dachau und meistert alle schwierigen Situationen mit Bravour. Nürnberger sagt anerkennend: "Das war eindrucksvoll. Sie sind echt noch fit im Auto."

Die nächsten Trainings finden im Oktober statt. Treffpunkt ist am Besucherparkplatz vor dem Eingang zur Bereitschaftspolizei Dachau. Anmeldung unter Telefon 01590/3561169 oder per E-Mail an info@verkehrswacht-dachau.de.