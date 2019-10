Die Jugendlichen der Stadt dürfen sich freuen: Die Skateranlage an der Kufsteiner Straße wird ausgebaut. Konkret soll an die intensiv genutzte Anlage ein Bereich angedockt werden, in dem Anfänger langsam die Technik erlernen können, ohne in Konflikt mit den Cracks zu kommen. Zusätzlich werden überdachte Sitzgruppen installiert, damit sich die Kinder und Jugendlichen in der außerhalb der Stadt gelegenen Anlage bei Regen unterstellen können.

Den Wunsch nach einer Erweiterung der Skaterbahn haben die jungen Dachauer bei der Jungbürgerversammlung an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) herangetragen. Wenn dieses Anliegen nun recht kurzfristig in Erfüllung geht, liegt das an einem unerwarteten Geldsegen für die Stadt. Denn die Sparkasse überlässt allen am Zweckverband beteiligten Gemeinden einen Betrag für gemeinnützige Projekte. Die Stadt erhält eine Summe von 163 000 Euro mit der einzigen Auflage, diese bis 2020 auszugeben. Eines der damit geförderten Projekte ist nun die Skateranlage, wie eine knappe Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss entschied.

Ein Projekt, das sich schnell realisieren lässt: Die Skateranlage an der Kufsteiner Straße wird mit dem Zuschuss des Zweckverbands der Sparkasse Dachau ausgebaut. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die avisierte Überweisung der Sparkasse ist ein Geschenk, das im Rathaus durchaus Kopfzerbrechen auslöste. Denn städtische Projekte haben in der Regel längere Vorlauf- und Planungszeiten. Rasch schien dann bereits im Frühjahr klar, dass mit einem Teilbetrag von 50 000 Euro ein Konzertprojekt in Dachau und Oswiecim gefördert wird. Mit dem übrigen Betrag sollte eine Außenwohngruppe des Frauenhauses unterstützt werden. Doch dieses Vorhaben lässt sich nun nicht so rasch realisieren. Daher soll die Theater-Abteilung des ASV 15 000 Euro Zuschuss zur Sanierung des Theaterbodens im Theatersaal bekommen, die städtische Jugendarbeit kann einen Neun-Sitzer-Bus für 42 000 Euro anschaffen. Wohin nun mit dem Rest? Auf dem Tisch lag das Konzept für die Erweiterung der Skateranlage, die insgesamt 160 000 Euro kostet und mit den noch übrigen 53 000 Euro vom "Sparkassen-Konto" bezuschusst werden sollten.

Eine Idee, die Jugendreferentin Luise Krispenz (Grüne) engagiert unterstützte. Die CSU-Fraktion dagegen konnte sich damit nicht anfreunden. "Wir schlagen einen Projekttopf vor, auf den kleine Vereine im sozialen Bereich zugreifen können", sagte Elisabeth Zimmermann (CSU). Oft fehlten geringe Summen für sinnvolle Projekte, da könne so ein Budget nützlich sein. Doch Anke Drexler (SPD) fragte sich, "wie wir das organisieren."

Auch Kämmerer Thomas Ernst warnte: Ein Budget, aus dem Vereine kleine Beträge abrufen können, sei für die Verwaltung aufwendig. Denn alle Gelder müssten bis 2020 ausgegeben sein und ihre gemeinnützige Verwendung klar dokumentiert werden. "Wir dürfen uns da nicht verzetteln." Dann könnte der Betrag immer noch an die Bürgerstiftung gehen und daraus dann verteilt werden, so Zimmermann. "Dass alle gegen den sozialen Fördertopf sind, ist bedauerlich." Doch die Bürgerstiftung fördere nicht ausschließlich soziale Vorhaben, musste sich Zimmermann vom Kämmerer erklären lassen.

In Zukunft sollen Anfänger und Könner ungestört nebeneinander üben können. Für die Neulinge soll ein Bereich angedockt werden, in dem sie langsam die Technik erlernen können. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Schließlich votierten die Stadträte einstimmig für die Förderung von Konzertprojekt, Theaterboden und Jugend-Bus. Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde der Zuschuss zur Skateranlage beschlossen. Gegenstimmen kamen von CSU, FDP und FW.