3. April 2019, 22:14 Uhr Und Action, bitte! Großes Kino

Bully Herbig spricht in Dachau über seinen neuesten Streifen

Von Julia Putzger, Dachau

Großes Kino bei der in dieser Woche bayernweit stattfindenden Schulkinowoche: Im Rahmen der Filmvorführung des Thrillers "Ballon" war Regisseur, Produzent und Co-Drehbuchautor Michael Bully Herbig am Dienstag im Cinema Dachau zu Gast. Vor rund 150 Schülern der achten, neunten und zehnten Klassen sprach Herbig gemeinsam mit Jungschauspieler Jonas Holdenrieder über die Produktion und beantwortete die zahlreichen Fragen.

"Ballon" greift die wahre Geschichte zweier Familien auf, die 1979 mit einem selbstgebauten Heißluftballon aus der DDR flohen. Ernster Stoff also, mit dem man den als Spaßmacher bekannten Herbig nicht unbedingt in Verbindung bringen würde. Auch die Jugendlichen kennen Bully eher als Komödianten und versuchten, ihm mit gezielten Fragen den einen oder anderen lustigen Spruch im Stile der Figuren aus "Der Schuh des Manitu" oder "(T)Raumschiff Surprise" zu entlocken. Doch auch die inhaltliche Diskussion blieb nicht auf der Strecke: Jörg Litzenburger führte im Auftrag Veranstalter durch das Filmgespräch unter dem Motto "Demokratie leben" und wies die Schüler auf wichtige Details hin. Eine Kindergärtnerin etwa, die durch Zufall von den Fluchtvorbereitungen erfährt, den Ermittlern der Staatssicherheit aber nicht davon verrät. "Ich wollte damit zeigen, dass nicht alle bei diesem System mitgemacht haben", erklärt Herbig dem Publikum. "Jede Figur im Film steht für eine Haltung."

Besonders neugierig waren die Jugendlichen, welche die Mittelschule Bergkirchen, die Greta-Fischer-Schule und die Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau besuchen, wenn es um die Arbeit am Set ging. "Sind die Schauspieler wirklich mit dem Ballon geflogen?" "Wie lange dauert es, bis so ein Film komplett fertig ist?" Oder: "Wurde Kunstblut für die Szene mit dem Unfall verwendet?" All das wollten die Schüler wissen. Holdenrieder und Herbig erzählten geduldig von den Dreharbeiten, dem in Echtgröße nachgebauten Heißluftballon und den vielen Details, die es bei der Ausstattung zu beachten gab. Herbig gab sich als sympathischer Wissensvermittler für ein ernstes Thema, das ihn jahrelang beschäftigt hat. Auf die Frage, ob man denn im Anschluss an die Veranstaltung auch ein Selfie machen könne, antwortete er dann aber doch mit einem schelmischen "Ich dachte du fragst nie!" Die Schlange für die gemeinsamen Fotos war dann auch dementsprechend lang.