6. November 2018, 22:22 Uhr Unaufmerksamkeit Drei Unfälle beim Abbiegen

Mehrere Verkehrsunfalle haben sich im Landkreis ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte am Dienstagvormittag gegen 6.30 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem Opel in Schwabhausen von der Arnbacher Straße nach links auf die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Dacia eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Auch die Feuerwehr Schwabhausen musste ausrücken.

Am Montagabend gegen 19.35 Uhr krachte es in Dachau. Ein 68-Jähriger, der mit seinem VW von Pullhausen kam und nach links auf die Staatsstraße fahren wollte, übersah den Seat eines 19-Jährigen. Dessen ebenfalls 19-jähriger Beifahrer und der 68-jährige Unfallverursacher verletzten sich leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16 000 Euro. Zuvor gegen 15.35 Uhr stürzte ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer in der Alten Römerstraße, weil ihn ein 61-Jähriger nicht bemerkte, als er mit seinem Mercedes abbog. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen.