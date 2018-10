26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Unachtsamkeit Unfall: Handy lenkt Radfahrer ab

Ein 15-jähriger Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf dem Leitenweg einen anderen Radfahrer zum Stürzen gebracht, weil er durch sein Handy abgelenkt war. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche mit seinem Rad nach Hebertshausen unterwegs und benutzte während der Fahr sein Handy. Aufgrund dessen bemerkte der Jugendliche nicht, dass ihm ein 46-jähriger Radfahrer entgegenkam. Letzterer versuchte auszuweichen und stürzte auf dem unbefestigten Rand des Radweges. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Dachauer Polizei weist daraufhin: "Dieser Vorfall zeigt wieder deutlich, wie gefährlich der Gebrauch eines Mobiltelefons bei einer Teilnahme im Straßenverkehr ist. Es ist dabei unerheblich, ob das Handy zum Telefonieren, Lesen oder Schreiben verwendet wird." Auch beim Radfahren ist es verboten, sein Handy zu benutzen. Wer dabei erwischt wird, muss mit einer Geldbuße in Höhe von 55 Euro rechnen.