19. November 2018, 22:08 Uhr Unachtsamkeit Radfahrer stürzt nach Kollision mit Auto

Ein 46-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Münchener Straße in Schwabhausen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 20-jährige Schwabhausenerin mit ihrem Wagen von der Altstettenstraße nach rechts in die Münchener Straße einbiegen. Dabei übersah sie den 46-Jährigen, der mit dem E-Bike in Richtung Dachau auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, woraufhin der Mann stürzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.