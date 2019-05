3. Mai 2019, 22:05 Uhr Unachtsamkeit beim Wenden Zwei Kraftradfahrer leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Kraftradfahrer und Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag im Gemeindebereich Altomünster ereignet hat. Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Dachau fuhr ein 65-jähriger Münchner gegen 11 Uhr vormittags mit seinem Roller von Oberzeitlbach in Richtung Pfaffenhofen. Noch vor der Abzweigung nach Humersberg wendete der Mann auf der Staatsstraße und übersah dabei eine nachfolgende 41-jährige Aprilia-Lenkerin aus Jetzendorf.

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge und zum Sturz der beiden Fahrer. Die zwei Krafträder waren Polizeiangaben zufolge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.