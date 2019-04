16. April 2019, 21:59 Uhr Unachtsames Manöver Vollbremsung - Fahrgast verletzt sich im Bus

Das unachtsame Fahrmanöver einer 80-jährigen Radlerin hat dazu geführt, dass sich ein Fahrgast in einem Bus verletzt hat. Die 80-Jährige fuhr am Montag in Dachau auf dem Bürgersteig des Weiherwegs. Als sie von dort auf die Fahrbahn wechselte, achtete sie nicht auf einen von hinten heranfahrenden Linienbus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte die 60-jährige Busfahrerin eine Vollbremsung. Dabei wurde eine 29-jährige Röhrmooserin im Bus verletzt, weil sie gegen eine Haltestange geschleudert wurde.