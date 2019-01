23. Januar 2019, 21:59 Uhr Umzug von München nach Odelzhausen Logistikunternehmen baut an der Autobahn

Der Transport- und Logistikdienstleister Noerpel will in Odelzhausen ein neues Speditionszentrum errichten. Das Unternehmen hat vor, Ende 2019 von Moosach auf das 44 000 Quadratmeter große Grundstück nach Odelzhausen umzuziehen. Der Standort in München war zu klein geworden, expandieren war nicht möglich. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind etwa 13 000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche geplant. Das Speditionsterminal soll über 100 Verladetore und 9800 Quadratmeter Umschlagfläche verfügen. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2019 vorgesehen. "Mit der Immobilie passen wir unsere Speditionskapazitäten an die hohe Kundennachfrage im Raum München an und sind für künftige Entwicklungen gut aufgestellt", sagt Wolfgang Britz, Geschäftsführer. Zu den Kunden zählen Hersteller und Zulieferer etwa aus der Automobilindustrie oder der Konsumgüterbranche. "Wir bewegen an unserem Speditionsstandort in München mehr als 800 Tonnen Güter pro Tag", sagt Helmut Kirschner, Niederlassungsleiter in München. Etwa 230 Mitarbeiter, darunter mehr als 25 Auszubildende, sind zurzeit in München beschäftigt. In Odelzhausen sollen weitere Arbeitsplätze entstehen", sagt Geschäftsführer Britz.