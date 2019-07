21. Juli 2019, 21:58 Uhr Umzug nach Dachau Hayley Reardon erhält Künstlerstipendium

Hayley Reardon zieht nach Dachau. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin erhält das Künstlerstipendium der Stadt Dachau und bekommt vom 1. April bis zum 1. Oktober 2020 ein Atelier in der Ruckteschell-Villa zur Verfügung gestellt. Vorgeschlagen wurde die talentierte Musikerin, die im Februar bereits ein beeindruckendes Konzert im Café Gramsci gab, vom Kulturreferenten Claus Weber und dem Bündnis für Dachau. Aufgewachsen ist Reardon in Massachusetts. Schon in jungen Jahren, als sie damit begann, Folk-Songs zu schreiben, entwickelte sich ihre Leidenschaft fürs Erzählen. Seit ihren ersten Anfängen teilt sich Reardon die Bühne unter anderem mit namhaften Künstlern wie Lori McKenna, Anais Mitchell, Jessica

Lea Mayfield und den Birds of Chicago. Durch ihr sanftes Gitarren-Picking und ihre außerordentlich reiche Stimme, erinnert Reardon mit einem unverkennbaren modernen akustischen Klang an die Folk-

Tradition der Altvorderen. Ihre Zuhörer zieht sie mit vertrauten, verletzlichen und nachdenklichen Texten in ihren Bann.