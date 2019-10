Wie kann man Plastikmüll reduzieren? Und welche Gefahren birgt dieses Material? Antworten darauf gibt eine Demonstration gegen Plastik, die am Freitag, 25. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in Haimhausen stattfindet. Die Demo startet um 16 Uhr am Kreisverkehr in der Hauptstraße. Die Teilnehmer gehen anschließend um 16.30 Uhr die Alleestraße entlang bis zum Kreisverkehr am Kramer Kreuz. Dort findet die Abschlusskundgebung statt. Ende der Veranstaltung ist 19 Uhr.