Seit vielen Monaten demonstriert die Fridays for Future-Bewegung jeden Freitag in nahezu allen Großstädten der Welt. Nun will die Dachauer Ortsgruppe erstmals nicht zum Streik in die Landeshauptstadt München fahren, sondern in der eigenen Stadt für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und gegen das neu beschlossene Klimapaket der Bundesregierung auf die Straße gehen. "Das Klimapaket ist der beste Beweis, dass die Regierenden noch nicht die Dringlichkeit verstanden haben. Deswegen gehen wir auf die Straße und fordern die Einhaltung der bundesweiten Forderungen von Fridays for Future", heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung der Dachauer Ortsgruppe. Es müsse auch auf kommunaler Ebene etwas passieren, so die Forderung. "Der Anteil des CO₂-Restbudgets Deutschlands, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, lässt sich proportional auf den Landkreis übertragen, weshalb auch hier auf kommunaler Ebene dringender Handlungsbedarf besteht", so die Argumentation der Dachauer Aktivisten. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten müsse Dachau jetzt schnell reagieren und im Verkehrssektor, im Energiesektor und vielen weiteren Bereichen "endlich wirksam aktiv werden". Die Bewegung will mit ihrer Aktion ein Signal nach Berlin und in die ganze Welt senden, "damit insbesondere alle Kinder und jungen Menschen in ein paar Jahren noch eine überhaupt lebenswerte Welt vorfinden". Weil Fridays for Future sich als basisdemokratisch und überparteilich versteht, bitten die Veranstalter die Parteien, jegliche Fahnen, Transparente und Schilder zuhause zu lassen und als Privatpersonen an der Demonstration teilzunehmen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Gemeinsam mit allen Teilnehmern will der Demonstrationszug dann zum Fondi-Park laufen.