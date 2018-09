16. September 2018, 22:05 Uhr Umweltschutz Diskussion über nachhaltigen Ackerbau

Zu einem Diskussionsabend über umweltschonende Landwirtschaft mit dem Titel "Unser täglich Brot. Was Bauern und Verbrauchern nützt" hat der Kreisverband der Grünen den Bio-Bauern Sepp Braun eingeladen. Er wird am Donnerstag, 20. September, im Gasthaus zur Sonne in Odelzhausen sprechen. Die Grünen plädieren seit ihrer Gründung für ein Umdenken in der Landwirtschaft. Weg von der industriellen, hin zu einer bäuerlichen Landwirtschaft, die den Einsatz von Ackergiften und synthetisch hergestellten Düngemitteln möglichst reduziert. Einer Landwirtschaft, die mit der Natur arbeitet, nicht gegen sie. Beginn ist um 20 Uhr.