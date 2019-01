24. Januar 2019, 22:09 Uhr Umwelt Zuschuss für Mehrwegwindeln

Dachau - Seit Jahresbeginn unterstützt die Kommunale Abfallwirtschaft die Nutzung von Mehrwegwindeln für Kinder und auch für inkontinente Personen durch einen einmaligen Zuschuss von 75 Euro. Der Zuschuss muss im Landratsamt Dachau beantragt werden. "Einwegwindeln bestehen aus Kunststoff und Zellulose. Für deren Herstellung werden große Mengen an Energie, Rohstoffe und Wasser verbraucht", heißt in einer Mitteilung der Behörde. Benutzt man Einwegwindeln, so reicht in der Regel die vorhandene Restmülltonne nicht aus und es muss eine größere oder eine weitere Restmülltonne bestellt werden, was mit höheren Entsorgungskosten verbunden ist. Die Verwendung von Mehrwegwindeln hingegen schone die Umwelt, "da weniger Ressourcen verbraucht werden und wesentlich weniger Müll entsteht". Bei Mehrwegwindeln spart sich der Nutzer die Kosten für eine größere Mülltonne. Zwar fielen einmalig Kosten für die Neuanschaffung an, diese seien aber über die gesamte Wickelzeit betrachtet, 30 bis 50 Prozent billiger als Einwegwindeln.