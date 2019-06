20. Juni 2019, 21:50 Uhr Umwelt- und Verkehrsausschuss berät Potenzialanalyse für eine Nahverkehrs-Seilbahn

Was eine Seilbahn für den Nahverkehr bringen könnte, sollte eine Potenzialanalyse klären. Die Ergebnisse werden am Dienstag, 25. Juni, in einer öffentlichen Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses vorgestellt. Diskutiert wird die Idee einer Seilbahnverbindung von Dachau in den Münchner Norden, verschiedene Verbindungen etwa ab Bahnhof oder Breitenau sollten untersucht werden. Dazu passt, dass in der selben Sitzung zuerst ein Sachstand zum Verkehrskonzept für den Raum München Nord referiert wird. Auch der S-Bahn-Nordring ist ja weiterhin im Gespräch. Beginn im Alten Sitzungssaal im Rathaus Dachau ist um 14.30 Uhr. Außerdem geht es nochmals um eine Fußgängerampel an der Mittermayerstraße, Höhe Von-Hohenhausen-Straße.