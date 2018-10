1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Umwelt Container für Gartenabfälle

Wer seinen Garten für den Winter vorbereiten möchte, der bekommt Unterstützung von der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Dachau. Sie stellt an zwei Tagen in Dachau Gartenabfallcontainer auf. Die Container stehen von Freitag, 19. Oktober, 14 Uhr, bis Samstag, 20. Oktober, 18 Uhr, bereit. Die Standorte in Dachau sind: Burgfriedenstraße, Hermannstraße, Ludwig-Ernst-Straße, Jahnstraße, Joseph-Effner-Straße, Mitterndorf (Heinrich-Nicolaus-Straße) und Pellheim (Dorfstraße beim Kriegerdenkmal). Wie die Behörde mitteilt, sind die Container für Gartenabfälle wie Baumschnitt, Heckenschnitt, Laub und Grasschnitt bestimmt. Straßenkehricht, Steine, Erde, Kleintiermist und andere Abfälle dürfen nicht eingeworfen werden.

Die Recyclinghöfe des Landkreises nehmen ganzjährig bis zu einen Kubikmeter Gartenabfälle pro Woche kostenlos an. Weitere Informationen gibt es bei der Abfallberatung des Landkreises Dachau im Landratsamt unter Telefon 08131/74-14 69.