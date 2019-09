Ortsdurchfahrt in Günding gesperrt

Umleitung in Bergkirchen

Artikel per E-Mail versenden

Wegen der Errichtung einer Ampelanlage ist die Ortsdurchfahrt Günding (Kreisstraße DAH 5) in der Zeit vom Montag, 16. September bis Mittwoch, 16. Oktober, für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird von der Brucker Straße in Mitterndorf über die Brucker Straße in Günding nach Feldgeding und von Feldgeding auf die Gemeindestraße nach Bergkirchen umgeleitet und umgekehrt. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen. Das Landratsamt Dachau bittet Verkehrsteilnehmer wegen der Behinderungen um Verständnis.