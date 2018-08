30. August 2018, 22:19 Uhr Umfangreiches Programm Volkshochschule startet ins neue Halbjahr

Die Volkshochschule Dachau hat ihr neues Kursprogramm für das Winterhalbjahr 2018/2019 veröffentlicht. Es liegt von diesem Donnerstag, 30. August, an in vielen Behörden, Banken und Geschäften aus. Interessierte können sich schriftlich, telefonisch unter 08131/3378640, online unter www.vhs-dachau.de oder auch persönlich in der Geschäftsstelle der Vhs in der Münchner Straße 23 in Dachau für die gewünschten Kurse und Veranstaltungen anmelden.